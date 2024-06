OFFICIEL : Will Still connait son nouveau club !

Will Still était à la recherche d'un nouveau challenge depuis son départ du Stade de Reims. Le coach reste en Ligue 1 et entraînera le RC Lens.

La belle aventure de Will Still au Stade de Reims avait connu une fin assez regrettable. L'ancien assistant du Standard avait en effet été mis à pied avant même la fin de la saison.

Désormais, place à une nouvelle étape. Still, qui avait impressionné à Reims, était cité en France, mais également en Angleterre, où il pouvait jouir d'une belle cote.

Will Still nouveau coach du RC Lens

Finalement, son choix s'est porté sur un club de Ligue 1 : il est nommé entraîneur du RC Lens, qui s'est récemment séparé de Franck Haise.

"Débordant d’énergie, Will Still se lance dans un nouveau défi avec le Racing. Adepte d’un jeu direct et offensif, celui qui a déjà clamé son affection pour l’ambiance de Bollaert-Delelis a tout pour se plaire dans son nouvel environnement. En dépit de son jeune âge, le technicien possède un profil complet, fort d’une formation riche et d’expériences variées", explique le communiqué.

Will Still a paraphé un contrat de 3 saisons du côté du RC Lens. "La constitution du staff qui l'accompagnera sera annoncée prochainement." Il est attendu que ce dernier soit constitué de ses deux frères, Edward et Nicolas.