Où en est le projet de stade au RFC Liège ? Pierre François donne des nouvelles !

Le RFC Liège aimerait disposer, dans les années à venir, d'un nouveau stade pour continuer à se développer. Jean-Paul Lacomble, président sortant, en a fait son cheval de bataille ; Pierre François a donné des détails sur ce projet.

Moment d'émotion en fin de saison au FC Liège : le dernier match de la saison en Challenger Pro League était aussi celui de Jean-Paul Lacomble en tant que président des Sang & Marine. Mais si Lacomble passe la main, il restera au sein du conseil d'administration du club, avec un cheval de bataille : la construction du nouveau stade du RFC Liège, son "dernier grand défi" à Rocourt.

Depuis, pas vraiment de nouvelles, mais ce lundi, c'était la reprise au FC Liège, et la question est bien entendu venue sur la table. C'est Pierre François, directeur général du club, qui en a parlé en conférence de presse, donnant des détails sur le dossier.

Le projet de stade à Liège progresse

"Une étude d'incidence a été signée et commandée, c'est un point essentiel pour l'avenir urbanistique du site", déclare François. "Une étude de faisabilité aux normes de la D1A est en cours, il nous a été annoncé quatre scénarios possibles". Des scénarios qui se situent tous Rue de la Tonne, où réside déjà le FC Liège.

"Les éléments architecturaux et budgétaires seront transmis aux actionnaires, aux autorités de la Ville et aux éventuels partenaires. Ensuite, on devra avancer", continue Pierre François. "À long terme, il faut que le club voie ses installations monter en gamme. C'est l'objectif final, tôt ou tard".

Jean-Paul Lacomble l'avait clairement fait savoir : "Ce serait frustrant d’avoir les moyens sportifs de le faire et que les infrastructures n’aient pas suivi", déclarait-il à l'époque (lire ici). Bien sûr, les choses se feront petit-à-petit, car Liège doit aussi s'installer pour de bon en Challenger Pro League. "Mais il faut faire de ce dossier un sujet prioritaire pour qu'il se concrétise", conclut le directeur général du Matricule 4 ce lundi.