La reprise pour le FC Liège se fera à l'extérieur, le Standard sait aussi qu'il se déplacera ce week-end là : voici pourquoi

On en sait un tout petit peu plus sur la reprise de la Challenger Pro League, à la veille de l'annonce du calendrier. Elle se fera le week-end du 16-18 août, et les clubs de Liège ne devraient pas jouer à domicile ce week-end là.

La Jupiler Pro League reprendra le week-end du 26 au 28 juillet, et sera comme souvent l'un des premiers championnats d'Europe à débuter. C'est ce mardi que le calendrier sera dévoilé, et les supporters sauront donc à quelle sauce ils seront mangés, deux semaines après la fin de l'Euro 2024. Pour la Challenger Pro League, il faudra attendre un peu plus longtemps. Le championnat de D1B reprendra en effet le week-end des 16, 17 et 18 août, soit trois semaines après la Jupiler Pro League. Et il y a de très fortes chances que le Standard de Liège en sache déjà un peu plus que les autres. En effet, sauf grosse surprise, aucun club de Liège ne jouera à domicile ce week-end, du moins à l'échelon professionnel. Le RFC Liège entamera donc sa saison à l'extérieur, et le Standard se déplacera pour la 4e journée de JPL. En cause, deux événements. Tout d'abord, les habituelles festivités du 15 août, incontournables en région de Liège ; mais aussi et surtout le passage du Tour de France féminin en Cité Ardente. Ces deux événements combinés laisseront plus que probablement trop peu de présence policière disponible pour l'organisation de matchs de Pro League.