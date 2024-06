La fin du feuilleton ? Georges Mikautadze sait où il jouera la saison prochaine

Beaucoup se souviennent de Georges Mikautadze de son époque au RFC Seraing. Depuis, l'attaquant géorgien est à nouveau à la croisée des chemins.

Transféré l'été dernier à l'Ajax Amsterdam, le Géorgien n'est pas parvenu à s'imposer. Il est revenu en prêt l'hiver dernier à Metz.

Chez les Grenats, il a marqué 13 buts et délivré 4 assists en 20 matchs de Ligue 1. Des prestations impressionnantes, qui lui ont permis d'à nouveau intéresser de grands clubs.

Metz aurait récemment levé son option d'achat, fixée à 13 millions d'euros. Que l'on ne s'y trompe pas : Metz, qui a été relégué en Ligue 2, n'a probablement aucune chance de le garder.

Des clubs comme Rennes, Lyon ou encore Marseille s'intéressent à lui. Dans une interview, Mikautadze a déclaré qu'il restera en France. "Je vais rester en France mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair..."

👀🇫🇷 Georges Mikautadze: “Next season I will play in Ligue1, I can confirm it”.



“I will stay in France but I don’t know the club yet. It will be clear soon”, told @Geo__team. pic.twitter.com/wPfncIihbX