Ca se rapproche : Kompany va manquer un ancien d'Anderlecht, Lukaku voit une destination potentielle s'éloigner

Dans la foulée de la nomination de Vincent Kompany au Bayern de Munich, le nom de Joshua Zirkzee a très vite été cité comme recrue potentielle.

L'attaquant néerlandais avait évolué au RSC Anderlecht sous les ordres de Kompany et avait montré bien de belles choses. Le Bayern semblait bien positionné dans ce dossier, bénéficiant d'une clause lui permettant de baisser le prix de transfert (25 millions d'euros).

Mais la superbe saison du jeune attaquant à Bologne a également attiré d'autres cadors européens. Notamment l'AC Milan, qui voulait payer la clause libératoire fixée à 40 millions d'euros.

D'ailleurs, le transfert devrait très rapidement se faire. Selon Calciomercato, l'AC Milan est parvenu à un accord avec Joshua Zirkzee.

Le Diable Rouge Romelu Lukaku est également cité à l'AC Milan, cette piste se refroidit donc encore un peu plus pour lui. Il a également été cité du côté de Naples...et en Arabie Saoudite. Récemment, il avait déclaré avoir "pris sa décision" concernant sa prochaine destination.

🚨 AC Milan and Joshua Zirkzee have reached an agreement on personal terms. 🤝



✍️ 5-year contract

💰 €4m per year with bonuses

🔜 Release clause to be paid to Bologna



(Source: @86_longo) pic.twitter.com/VAyK6TR648