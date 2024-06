Surprenant : la raison pour laquelle Domenico Tedesco n'a pas fait appel à un remplaçant pour Thomas Meunier

Thomas Meunier sera quand même du voyag en Allemagne - s'il y a une chance qu'il guérisse. Le défenseur s'est blessé contre le Luxembourg. Le sélectionneur Domenico Tedesco n'a pas fait appel à un remplaçant.

La sélection était composée de 25 joueurs et risque donc de se retrouver à 24 si Meunier n'est pas en mesure de jouer. Un risque important pris par le sélectionneur, qui pourrait normalement appeler un remplaçant si le médecin de l'UEFA détermine que Meunier n'est pas apte.

Cependant, dans l'esprit du sélectionneur Domenico Tedesco, appeler un remplaçant n'a désormais plus de sens. Des noms comme Olivier Deman, Alexis Saelemaekers et Alessio Castro-Montes ont été évoqués, mais ils sont tous déjà en vacances depuis 14 jours. Les remettre en forme demanderait trop de temps.

Pas de remplaçant pour Thomas Meunier : les raisons de Tedesco

Juste après la blessure de Meunier, Alessio Castro-Montes a d'ailleurs partagé une photo de son lieu de vacances sur les réseaux sociaux. Pour montrer clairement qu'il est occupé actuellement...?

Quant à Deman et Saelemaekers, ils n'ont pas su convaincre Tedesco lors de leurs dernières convocations. Et un défenseur central supplémentaire, avec Koni De Winter ? Lui non plus n'a pas été au niveau attendu par Tedesco.

Le sélectionneur espère donc pouvoir résoudre la situation avec son noyau actuel. En déplaçant des joueurs polyvalents comme Castagne, De Cuyper, Vranckx... En d'autres termes : si ce n'est pas un renfort réel, rien ne sert pour Tedesco d'appeler de nouveaux joueurs.