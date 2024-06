Un attentat évité à l'Euro 2024 : le terroriste présumé avait postulé en tant que... steward

Ce week-end, le magazine allemand Bild a rapporté que la police et les services de sécurité intérieure avaient peut-être déjoué une attaque terroriste pendant l'Euro. Vendredi, un présumé extrémiste musulman a été arrêté à l'aéroport de Cologne/Bonn.

L'homme aurait des liens avec un groupe affilié à l'État islamique. Quelques jours plus tard, De Telegraaf a rapporté que l'homme avait demandé une accréditation pour travailler comme steward lors de l'Euro 2024.

Le suspect de 23 ans a tenté d'accéder au tournoi en postulant comme garde et agent de sécurité pour les activités en dehors des stades. La police de Cologne a empêché cela. Auparavant, la même personne avait tenté d'obtenir un poste similaire au festival de musique Rock am Ring et à la course de 24 heures sur le Nürburgring.

"Nous avons vérifié chaque personne travaillant dans la sécurité et en tant que maintien de l'ordre, car elles ont besoin d'une accréditation", a déclaré Herbert Reul, politicien en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "Pendant ce processus, il est apparu que ce jeune homme représentait un risque, c'est pourquoi nous l'avons arrêté."

La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a salué l'arrestation comme "un grand succès" pour les autorités locales. "C'est bien que les forces de sécurité l'aient remarqué, ce qui prouve que nos concepts de contrôle de sécurité fonctionnent efficacement", a-t-elle déclaré.

Le parquet de Karlsruhe mène l'enquête sur le suspect, qui détenait un passeport allemand, marocain et polonais. Il aurait des liens avec l'organisation terroriste ISPK.

L'organisation terroriste ISPK, à laquelle le suspect est associé, était également responsable de l'attaque contre une salle de concert dans la banlieue de Moscou.