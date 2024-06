Alors qu'Eden Hazard brillait, une autre légende vivait une véritable catastrophe

Ce dimanche, Eden Hazard a participé à un match de charité entre le Soccer Aid de l'UNICEF et une équipe composée de personnalités du football anglais. Une rencontre qui se déroulait à Stamford Bridge, une pelouse qu'il connaît par coeur et sur laquelle le Belge a de nouveau brillé.

Hazard a en effet inscrit un joli coup-franc, ce qui n'était pas forcément sa spécialité quand il portait le maillot de Chelsea. Un maillot qu'il a porté à 351 reprises, pour un sacré palmarés (2 Premier League, 1 FA Cup, 1 League Cup, 2 Europa League) et un titre de joueur de l'année en 2015.

Mais parmi les célèbres coéquipiers d'Eden (on retrouvait ainsi Alessandro Del Piero, Petr Cech, Patrice Evra...), l'un d'eux a quitté le terrain gravement blessé : Usain Bolt. La légende de l'athlétisme s'est occasionnée une rupture du tendon d'Achille, comme il l'a annoncé lui-même sur ses réseaux.

Fort heureusement pour le Jamaïcain, il n'est plus actif depuis 2017 déjà, et ne manquera donc pas les Jeux Olympiques de Paris pour autant.

Mais pour Bolt, qui aime tant tâter du ballon depuis sa fin de carrière (il avait même brièvement tenté de se reconvertir comme footballeur professionnel !), c'est un sacré contretemps à l'approche de l'été.

Raptured Achilles but done know we a warrior 💪🏿 pic.twitter.com/vKYtHqOFTj