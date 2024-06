Belgique-Israël se déroulera-t-il... à l'étranger ? La presse israélienne l'annonce, l'Union Belge réagit

La double confrontation en Ligue des Nations face à Israël pose question sur le plan sécuritaire. S'il est quasi-certain que le déplacement de la Belgique ne se jouera pas en Israël, le match prévu à domicile pourrait également être délocalisé.

Le 6 septembre prochain, la Belgique lancera sa campagne de Ligue des Nations 2025 contre Israël, à domicile. Un match qui devrait donc avoir lieu au Stade Roi Baudouin... mais les circonstances sont particulières. La guerre en Israël laisse en effet planer le doute sur l'organisation de cette rencontre.

On s'en souvient : La Gantoise - Maccabi Haïfa avait bel et bien eu lieu à Gand, mais s'était tenu à huis-clos suite à une décision de la Ville et des autorités. Et depuis, la situation au Proche-Orient ne s'est pas calmée outre mesure.

Lors de la mise en vente des tickets pour cette campagne de Nations League, déjà, l'Union Belge avait envoyé un signal : aucun billet pour le premier match, contre Israël, n'avait été mis à disposition du public. "La situation de sécurité est analysée et les évolutions sont évaluées de près. Plus d’infos seront communiquées plus tard", précisait l'Union Belge.

Israël annonce un match potentiellement disputé à Budapest

Dans la presse israélienne, on va plus loin. En effet, Sports Channel annonce que les rencontres face à la France, l'Italie et la Belgique se disputeront toutes à la Boszik Arena, à Budapest... mais aussi que la Belgique souhaiterait elle aussi délocaliser son match dans la capitale hongroise !

Sports Channel assure qu'une délégation belge aurait fait savoir à la fédération israélienne que la rencontre entre les Diables et l'État Hébreu ne pourrait pas se disputer à Bruxelles pour raisons de sécurité. La décision officielle, cependant, ne devrait tomber que le mois prochain.

Rappelons que le 20 juillet, la FIFA, à l'occasion de son congrès annuel qui se tiendra à Bangkok, devra étudier la requête de la fédération palestinienne de football, qui a demandé entre autres l'expulsion d'Israël de toutes les compétitions internationales. Il est possible que le verdict ne tombe qu'après cette date.

La réaction de l'Union Belge

Contactée par nos soins, l'Union Belge s'en est tenue à la communication publiée précédemment, au moment de la mise en vente des tickets pour la Ligue des Nations. Avec une précision cependant : "aucune décision" n'a été prise.

"Il n'y a pas encore de décision concernant notre match à domicile face à Israël. Nous sommes en contact avec les services de sécurité, la Ville de Bruxelles et le gouvernement fédéral. La situation de sécurité est analysée et les évolutions seront évaluées de près. Plus d'infos seront communiquées plus tard", nous précise la RBFA.