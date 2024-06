Anderlecht ou Lens ? Edward Still aurait fait son choix !

Edward Still est sans club depuis son éviction de Courtrai. Il était face à un dilemme pour la suite de sa carrière.

La carrière d'Edward Still a connu un fort creux ces derniers mois. Après son expérience compliquée à Eupen, il a été remercié de Courtrai cette saison.

Sans club à coacher depuis le mois de septembre 2023, l'entraîneur de 33 ans avait plusieurs options sur la table récemment.

En effet, il était cité du côté du Sporting d'Anderlecht. Cela faisait depuis un certain temps qu'il était pressenti pour entraîner l'équipe U23, les RSCA Futures.

Mais ce n'est pas tout : il avait également l'opportunité de rejoindre le championnat de France et le Racing Club de Lens, où son frère Will Still vient d'ailleurs d'être nommé entraîneur.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri et Gazet Van Antwerpen, Edward Still aurait décidé de signer au RC Lens. Lui - en tant qu'adjoint - et son autre frère Nicolas Still feront partie du staff technique. C'est la première fois qu'ils travailleront à 3 dans le même club.