Les adieux émouvants de Noa Lang : "Bruges a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui"

Ce samedi, l'international néerlandais a été officialisé au PSV Eindhoven, contre un montant avoisinant les 15M€.

Clap de fin pour Noa Lang au Club de Bruges. Après un petit peu moins de trois saisons, l'international néerlandais quitte la Venise du Nord et rejoint le PSV Eindhoven. Dans son histoire, la formation néerlandaise n'avait jamais dépensé autant pour un seul joueur, déboursant 15M€ pour s'attacher les services de l'ailier gauche.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux des Blauw & Zwart, un Noa Lang, visiblement ému, qui annonce son départ à ses (anciens) supporters.

"Il est temps de dire au revoir. Je me suis immédiatement senti chez moi en arrivant ici, il y a deux ans et demi. Pour moi, il n'y aura toujours qu'un seul club en Belgique et c'est celui qui m'a façonné, qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Toutes les belles chansons ont une fin, mais une chanson existera toujours : Noa est un Bruges Boy, pour toujours."