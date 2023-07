L'UEFA prend une décision qui va fortement toucher l'Union

L'UEFA a autorisé six clubs ayant de base le même propriétaire à jouer en Europe, y compris l'Union. Mais cette décision a des conséquences.

L'Union Saint-Gilloise et Brighton ont le même propriétaire, mais ont reçu une autorisation spéciale de l'UEFA pour pouvoir disputer tous les deux l'Europa League la saison prochaine.

Chez Union, Tony Bloom a ainsi quitté le conseil d'administration du club et Alex Muzio assume désormais la présidence. Il existe des conditions de participation. Mais la décision de l'UEFA vient avec une lourde conséquence pour l'USG : les clubs partenaires ne sont plus autorisés à faire affaire entre eux à partir de maintenant.

Ainsi, jusqu'en septembre 2024, les prêts ou transferts des joueurs entre les deux clubs ne seront plus autorisés. Les clubs ne sont pas non plus autorisés à conclure des partenariats commerciaux, ni à utiliser une base de données commune de scouting ou de joueurs.