Bjorn Meijer remet les pendules à l'heure avec Noa Lang

Noa Lang a quitté le Club de Bruges pour rejoindre le PSV. Bjorn Meijer perd ainsi un coéquipier apprécié, mais il répond avec une plaisanterie.

"Je suis content pour lui que ce transfert se soit concrétisé", a déclaré Meijer à VI. "Ce que les gens pensent de lui n'a pas d'importance pour lui. La plus grande méprise est de croire qu'il n'est pas agréable avec les autres. Au Club de Bruges, tout le monde est d'accord pour dire que Noa Lang l'est. On peut avoir de très bonnes conversations avec lui. Lorsqu'un nouveau joueur arrivait, il était l'un des premiers à aller lui parler et à le mettre à l'aise."

La Jupiler Pro League perd ainsi l'un de ses talents, mais Meijer est prêt à prendre la relève. "Il ne me reste plus qu'à apporter du piment au championnat belge", s'amuse le Néerlandais, faisant référence à une célèbre déclaration de son ancien coéquipier.

Meijer se prépare actuellement pour la nouvelle saison. Le 27 juillet, le Club jouera déjà un match européen important contre l'AGF Aarhus.