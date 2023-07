Le métronome Xavier Mercier de retour en Jupiler Pro League ?

Champion avec Ferencvaros, l'ancien de Courtrai, du Cercle et d'OHL pourrait revenir en Jupiler Pro League. Le français serait proche de s'engager au RWDM, qui doit compléter son effectif professionnel.

Depuis la mise à l'écart de Thierry Dailly par John Textor, le RWDM a connu une énorme vague de départs. S'il reste moins de dix joueurs sous contrat professionnel, les promus intensifient leurs efforts sur le marché des transferts afin de constituer un noyau compétitif.

Les Molenbeekois, qui ont perdu Kylian Hazard pour six mois lors du match amical contre le Standard, auraient ciblé un nouveau joueur offensif, bien connu de notre championnat : Xavier Mercier.

L'ancien de Courtrai, du Cercle et d'OHL a rejoint Ferencvaros l'année dernière, où il a été champion de Hongrie. Sous contrat jusqu'en 2025, le métronome de 33 ans pourrait revenir dans notre championnat plus tôt que prévu et sous les ordres de Vincent Euvrard, selon les informations de Sudpresse.

La saison dernière, Xavier Mercier a inscrit un but et délivré cinq passes décisives en 23 rencontres toutes compétitions confondues.