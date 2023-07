Le Standard et Anderlecht reçoivent une prime, mais bien moins que le Club de Bruges

La Coupe du monde au Qatar est déjà loin derrière nous, mais la FIFA n'a récemment remis qu'aux clubs l'indemnité habituelle de frais. En effet, pendant la période où ils doivent se passer de leurs joueurs, les clubs reçoivent une compensation financière.

En Jupiler Pro League, le Club de Bruges et le KRC Genk, notamment, ont reçu une somme d'argent conséquente.

Le mécanisme de la FIFA consiste à indemniser les clubs respectifs pour l'absence de leurs joueurs. Le montant augmente en fonction du nombre de joueurs envoyés par un club et de la durée de leur absence. En d'autres termes, les joueurs qui restent plus longtemps dans le tournoi et se qualifient pour les phases finales reçoivent plus d'argent.

Parmi tous les clubs professionnels belges, c'est le Club Brugge qui comptait le plus grand nombre de représentants au Qatar. Avec Tajon Buchanan, Noa Lang, Cyle Larin, Simon Mignolet, Denis Odoi, Andreas Skov Olsen, Kamal Sowah et Hans Vanaken, pas moins de huit joueurs de Bruges ont pris l'avion en novembre. Ils rapportent à leur (ancien) employeur 1,445 million de dollars, soit plus de 1,3 million d'euros.

Genk n'a pas non plus à se plaindre. Gerardo Arteaga, Bilal El Khannouss et Angelo Preciado ont représenté le club limbourgeois lors de la Coupe du monde. Le milieu de terrain marocain, en particulier, a vécu un conte de fées en atteignant la petite finale. Ce succès ne nuit pas financièrement à Genk, puisque la FIFA a transféré environ 910 000 euros sur le compte des Limbourgeois.