Gand n'y croyait pas : "Kandouss ? Après ses deux saisons à l'Union ?"

La Gantoise a transféré Ismaël Kandouss. Un joli coup de la part des Buffalos... et le staff de Vanhaezebrouck n'y croyait pas tellement !

Ismaël Kandouss était l'une des cibles désirées par Hein Vanhaezebrouck pour renforcer la défense gantoise. "Quand j'ai mentionné son nom à Gand, tout le staff a été très surpris, voire choqué. "Kandouss, tu n'y penses pas ! Après les deux saisons incroyables de l'Union, il n'y a aucune chance qu'il vienne", m'ont-ils dit", explique le coach gantois sur les réseaux du club.

"Il a encore failli être champion, il en était encore plus près que l'année passée... mais je leur ai dit que c'était peut-être bien possible, et alors, ils m'ont dit que nous allions essayer de le faire", continue Vanhaezebrouck.

Et ce sera fait : Ismaël Kandouss a signé à Gand pour 3 millions d'euros, jusqu'en 2027. Un joli coup, en effet, des Buffalos.