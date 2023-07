Dante Vanzeir chez les Diables Rouges ? "Je ne sais pas si Tedesco regarde la MLS..."

En signant à New York à seulement 25 ans, Dante Vanzeir en a surpris plus d'un. A-t-il abandonné les Diables Rouges en faisant ce choix ?

Depuis sa signature aux NY Red Bulls, Dante Vanzeir a traversé une période très difficile après des accusations de racisme qui auraient bien pu mettre un terme à son aventure américaine. "Les gens pensent ce qu'ils veulent, mais personne ne peut me rabaisser de cette façon", regrette Vanzeir dans un entretien donné à HUMO.

Sa version des faits a finalement été acceptée par la Major League Soccer, son club et les supporters, qui étaient initialement très sévères. "Dans le cas contraire, je serais revenu en Belgique", reconnaît Dante Vanzeir.

L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise est cependant resté en MLS, et y compte 2 buts en 14 matchs cette saison. Trop peu, actuellement, pour que son nom soit cité chez les Diables Rouges. "Mais cette porte reste entrouverte, je crois", espère-t-il.

"Je ne sais pas si Domenico Tedesco regarde la MLS. Mais je ne prends pas ça en compte, je me contente de jouer au jour le jour et je me concentre sur le championnat ; les choses se feront d'elles-mêmes", relativise Vanzeir. "Je sais que le niveau n'est pas encore comparable à l'Europe mais si j'avais signé dans le subtop européen et fini sur le banc, j'aurais perdu un an. Ici, j'apprends et je progresse".