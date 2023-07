Nouveau renfort dans cet ambitieux club de D1B

C'est officiel : Hugo Weckmann débarque à Lommel. Il s'agit d'un attaquant mexicain âge de 19 ans. Il arrive alors qu'il était sans contrat depuis la fin de son aventure avec les U20 de Tijuana.

L'ancien international U17 avec le Mexique - uniquement sélectionné, sans néanmoins jouer - a signé un contrat jusqu'en 2028 avec le récent gagnant de phase de relégation de Challenger Pro League.

De Mexicaanse aanvaller 𝗛𝘂𝗴𝗼 𝗪𝗲𝗰𝗸𝗺𝗮𝗻𝗻 tekent voor 5 seizoenen.



Hugo is een 19-jarige aanvaller die in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen al op proef kwam aan de Gestelsedijk. Hij wist te overtuigen en in enkele vriendschappelijke wedstrijden ook al te scoren.