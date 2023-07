Steven Defour ne veut plus trembler : le KV Malines va devoir faire mieux

Dix jours seulement avant la reprise de la Jupiler Pro League. Comme chaque année, Walfoot.be vous présente chaque équipe quelques jours avant le début de la compétition. Le KV Malines voudra faire mieux, bien mieux que la saison passée.

La saison passée

Après une année couronnée de succès sous Wouter Vrancken, Danny Buijs a dû faire avec une équipe très modifiée Derrière les Casernes... et l'échec a été complet, avec 11 points sur 33 et un C4 pour le Néerlandais.

Steven Defour a amené un revival grâce à sa grinta et sa personnalité, mais Malines a tout de même fini par vaciller. Pas de top 8, loin de là, mais une différence heureusement plus grande avec le premier relégable (à 13 points) qu'avec le 8e au classement (10 points).

On ne peut donc pas dire que Malines ait frôlé la relégation, et si la finale de la Coupe de Belgique s'était un peu mieux passée, le Kavé aurait même réussi sa saison l'un dans l'autre. Mais Steven Defour veut mieux faire.

© photonews

Transferts

Les prolongations de Rob Schoofs et Kerim Mrabti sont déjà vues comme des transferts en tant que tels. Mais Malines a tout de même travaillé, et c'était nécessaire, en attirant Rafik Belghali et Daam Foulon pour occuper les flancs.

Mory Konaté est une très belle pioche au milieu de terrain, tandis que Lion Lauberbach doit inscrire quelques buts, un point un peu faible la saison passée.

Côté sortants, Birger Verstraete et Dries Wouters sont repartis de prêts, Bijker n'a pas été prolongé, Da Cruz est parti en Serie B, et Swers a été prêté au Patro Eisden.

Préparation

Malines a gagné ses deux premiers matchs face aux amateurs d'Overijse (5-0) et Rupel-Boom (3-0). Le premier vrai test face à Beveren (3-0) s'est aussi plutôt bien passé. En stage, Malines a ensuite battu le Maccabi Netanya (3-2). Le dernier match de "préparation" sera officiel, puisqu'il s'agira de la Supercoupe, face à l'Antwerp.

Prévisions

Le but de Malines n'est pas de lutter pour le maintien mais bien de viser le top 12, à savoir les Playoffs 2, bien plus simples à aller chercher que la saison passée. Eviter les "Playoffs 3" à tout prix, voilà l'objectif de Steven Defour.