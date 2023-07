Vincent Kompany fait l'éloge du Racing Genk et parle de ses ambitions en Premier League

Battu par le Racing Genk en match amical, Vincent Kompany fait l'éloge des Limbourgeois de Wouter Vrancken. L'entraîneur de Burnley donne du temps à son équipe avant d'affronter Manchester City, lors de la première journée de championnat.

Le Racing Genk a remporté son match de gala contre Burnley (2-0). Au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Limbourgeois affronteront la formation suisse de Servette. Match aller ce mardi 25 juillet, en Suisse. "C'est agréable de revenir en Belgique et de revoir d'anciens collègues. Genk est une super équipe et est plus avancé que nous dans sa préparation. Une bonne chose pour eux puisqu'ils jouent déjà mardi" a félicité Vincent Kompany au micro de nos confrères de la Dernière Heure.

"Je pense que la première période s'est vraiment bien déroulée. C'était notre match le plus difficile, contre le meilleur adversaire que nous ayons rencontré lors de cette préparation. On a longtemps fait jeu égal, avant d'un petit peu perdre pied après les remplacements et l'intégration des nouveaux joueurs qui demande encore du temps. Le dernier quart d'heure n'était pas top, mais je ne vais pas tirer de conclusions hâtives" poursuit l'ancien entraîneur d'Anderlecht.

Burnley doit encore affronter Benfica la semaine prochaine, avant de défier le Betis, Mayence puis de recevoir Manchester City lors de la première journée de championnat, le 11 août. "Il n'existe pas un entraîneur dans le monde qui se dit prêt en pleine préparation. Nous savons ce que nous voulons réaliser. Cela va dépendre de la fin du mercato, mais je pense que tout le monde au club serait heureux avec une 17e place et un maintien" a conclu Vincent Kompany.