Le KRC Genk se prépare à affronter Servette Genève lors d'un match crucial mardi soir. Une figure familière, René Weiler, sera à la tête de l'équipe suisse en tant qu'entraîneur. Il voit le KRC Genk comme le favori indéniable de cette rencontre.

Lors de sa conférence de presse, Weiler a tenu à exprimer son appréciation pour le football belge. Selon Het Belang Van Limburg, il a déclaré : "Le football belge est beaucoup plus apprécié que le football suisse, et à juste titre. Je parle en connaissance de cause. Le football belge bénéficie de davantage de ressources financières. Même le KRC Genk, qui a suivi une politique réfléchie depuis des années et dispose d'une formation de haut niveau, est largement considéré comme le grand favori."

Weiler semble se complaire dans le rôle d'outsider face au KRC Genk, mais il affirme que ses joueurs se battront avec détermination. Ils rêvent tous de jouer ce type de match de haut niveau, et c'est une occasion unique pour eux de se mesurer à une équipe de calibre supérieur.

Il est à noter que Servette Genève n'a jamais atteint le tableau principal de la Ligue des champions, tandis que le KRC Genk a déjà participé à cette prestigieuse compétition à trois reprises. En tant que champion national, le club belge était directement qualifié pour la saison 2019/2020 de la Ligue des champions, ce qui témoigne de son succès sur la scène européenne.