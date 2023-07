Blessin prend la mouche : "Ce n'est pas réaliste !"

Alexander Blessin, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, est en pleine reconstruction de son équipe suite au départ de quelques joueurs clés. Dans une interview avec Het Laatste Nieuws, Blessin a souligné qu'il avait besoin de temps pour travailler avec le nouveau groupe.

"Nous devons pouvoir travailler avec ce groupe pendant un certain temps", a déclaré Blessin. "Teuma, Kandouss, Van der Heyden, Boniface... sont partis. Ce n'est pas facile de s'adapter en tant qu'équipe. C'est à moi de faire en sorte que tout le monde soit en forme le mieux et le plus vite possible. Quelque chose comme ça demande du temps et je pense que j'aurai ce temps."

Blessin a clairement indiqué qu'il ne veut pas mettre de pression sur son équipe en parlant de chances de titre. "Je ne commence jamais une saison en me disant que je veux finir à telle place ou devenir champion. Je vois les choses match par match avec l'intention de gagner à chaque fois. Il n'est pas réaliste de dire aujourd'hui, par exemple, que nous voulons devenir champions. Le club ne mettrait jamais cette pression non plus", a-t-il conclu.

Le prochain défi de l'Union Saint-Gilloise sera un match de haut niveau contre Anderlecht lors du derby prévu vendredi prochain. C'est une occasion pour Blessin et son équipe de montrer leur potentiel et de se mesurer à une équipe de calibre supérieur.