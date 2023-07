Officiel : Xavier Mercier est de retour en Pro League

C'est avec un grand plaisir que nous allons retrouver, sur nos pelouses, l'ancien numéro 10 d'OHL.

Xavier Mercier a signé un contrat d'une saison, avec une autre en option, au RWDM. Le joueur de 33 ans fait donc son retour en Pro League.

Le désormais ex-joueur de Ferencváros rejoint un championnat qu’il connait bien puisque Xavier a disputé pas moins de 14 matchs en Jupiler Pro League pour un total de 24 buts et 43 assists. Passé par le KV Kortrijk, le Cercle Bruges et OHL, le natif d’Alès, en France, a également disputé 9 matchs de Croky Cup (2 buts, 2 assists) et 55 matchs de Challenger Pro League (13 buts, 17 assists).

En 2021, Xavier a remporté le titre de « Pro Assist », décerné au meilleur passeur du championnat. Il a ensuite pu fouler les pelouses européennes avec Ferencváros.