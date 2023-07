Vous les attendiez : les arbitres de la première journée sont connus

Le derby bruxellois tant attendu entre l'Union Saint-Gilloise et le RSC Anderlecht sera placé sous l'arbitrage de Bram Van Driessche. Ce match promet d'être palpitant et suscite déjà l'engouement des supporters.

D'autre part, le KRC Genk, affrontera le promu du RWDM sous la supervision de Wesli De Cremer. Ce sera une occasion pour le promu de montrer ce dont il est capable face à une équipe expérimentée.

Jonathan Lardot aura la lourde tâche d'arbitrer le match entre l'Antwerp et le Cercle. Ce duel s'annonce intense et les équipes donneront tout pour décrocher leur première victoire de la saison.

C'est Jasper Vergoot qui sera au Stayen pour le duel entre les Canaris et le Standard, pour la première rencontre officielle de Hoefkens au Standard.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBe 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/fHyxNyfPtx