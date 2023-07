Moins de trois semaines avant la première du RFC Liège en Challenger Pro League, Eric Deflandre fait le point : "Nos matchs amicaux prouvent qu'on travaille bien"

Moins de trois semaines avant son retour dans le monde professionnel, le RFC Liège travaille bien et semble presque prêt. A une exception près : la largeur du noyau.

Dans moins de trois semaines, le RFC Liège rencontrera Dender pour son retour dans le monde professionnel. En préparation, les joueurs de Gaëtan Englebert ont montré de très belles choses et semblent prêts pour ce nouvel objectif. L'occasion pour Walfoot.be de rencontrer Eric Deflandre, entraîneur adjoint du matricule 4. Le bras droit d'Englebert s'est notamment exprimé sur le mercato liégeois et l'intégration des recrues.

"Même s'ils sont bien intégrés depuis le début, nous avons connu un stage de trois jours à Knokke pour tisser des liens entre les nouveaux et le reste de l'équipe. On commence à ressentir en match ce qu'on a mis en place à l'entraînement. Nous nous sommes surtout axés sur le jeu offensif, le jeu défensif viendra un petit peu plus tard. On travaille bien depuis le début de l'été et les matchs amicaux sont là pour le prouver" a déclaré Eric Deflandre au micro de Walfoot.be.

Walfoot

Depuis le début du mercato, quatre joueurs ont rejoint les Sang & Marine : Jérémie Lioka, Alessio Cascio, Reno Wilmots et Adriano Bertaccini. "Ce sont des éléments qui vont nous apporter de la vitesse. On va peut-être un petit peu plus subir le jeu cette année, notamment en déplacement. Ces joueurs vont nous permettre de prendre le dos de la défense adverse pour jouer rapidement les transitions offensives. Nous avons basé notre recherche sur ce type de joueurs et ils montrent déjà ces qualités à l'entraînement" poursuit l'ancien arrière droit.

A l'heure d'écrire ses lignes, le noyau du RFC Liège compte 22 joueurs : 19 joueurs de champ et trois gardiens. Un effectif qui ne paraît pas encore suffisamment large pour s'adapter à la difficulté du monde professionnel. "Notre noyau est très qualitatif, mais peut-être légèrement court numériquement. On avait 21 joueurs de champ l'année dernière, c'est un minimum. Dans ce groupe, il y a énormément de jeunes joueurs qui n'ont pas encore beaucoup de temps de jeu. On voulait absolument les garder car ce sont des garçons avec une super mentalité, mais, aujourd'hui, ils sont peut-être encore un petit peu courts pour la Challenger Pro League. Si l'on arrive à recruter deux ou trois joueurs supplémentaires, le noyau serait vraiment top."

Lorenzo Offermann... avant d'autres ?

Parmi ces potentielles recrues, le jeune attaquant formé à Eupen, Lorenzo Offermann, actuellement en test à Rocourt. "D'autres sont actuellement testés. On essaye de voir les profils qui pourraient être intéressants avant de faire notre choix. Nous avons beaucoup de demandes de joueurs et de managers pour passer des tests ici, mais on ne veut pas faire n'importe quoi pour ne pas déstabiliser les joueurs qui sont bien présents. On est ouverts aux bonnes opportunités" a conclu Eric Deflandre.