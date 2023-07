Bruges voit son défenseur mettre les voiles, direction l'Arabie Saoudite

Le défenseur international écossais rejoint ainsi les rangs de l'équipe saoudienne d'Al Ettifaq, entraînée par Steven Gerrard.

Arrivé à Bruges à l'été 2021 en provenance d'Ostende, Hendry a bénéficié d'une place de titulaire sous Clement avant de perdre du crédit sous Schreuder. Prêté lors de la première partie de saison dernière à Cremonese, Hendry était revenu en tant que titulaire sous Parker, avant de se blesser.

Sous les couleurs Blauw en Zwart, il compte 41 apparitions. Il a remporté le titre de champion de Belgique en 2021-2022.

Jack Hendry trekt definitief naar Al Ettifaq. All the best, Jack! 💪