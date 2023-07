Pascal Struijk a nié les diables, il pourrait débarquer en Pro League

Le Club de Bruges, à la recherche de renforts, semble être sérieusement intéressé par Pascal Struijk selon De Telegraaf.

Âgé de 23 ans, le défenseur évoluait la saison dernière avec Leeds United en premier League, mais possède encore un contrat valable jusqu'à l'été 2027 à Elland Road.

Cette opportunité pourrait être prometteuse pour le Club de Bruges, d'autant plus que la relégation de Leeds pourrait faciliter la transaction. Struijk est considéré comme un choix idéal pour renforcer la défense du club, notamment après le départ d'Abakar Sylla. Bien qu'on ignore encore le montant réclamé par Leeds pour le joueur néerlandais, qui est également détenteur d'un passeport belge, l'optimisme est de mise quant à la possibilité d'un transfert.

Évoluant principalement comme défenseur central, mais également capable de jouer au poste d'arrière gauche, Struijk a disputé pas moins de 29 matchs de Premier League la saison dernière, démontrant ainsi ses compétences sur les terrains anglais. Formé en partie à l'Ajax, il a traversé la Manche en 2018 et a rapidement intégré l'équipe première de Leeds deux ans plus tard, suscitant l'intérêt des équipes nationales belge et néerlandaise grâce à ses excellentes performances.

Bien que l'idée d'une sélection en équipe nationale ait été brièvement évoquée sous Roberto Martinez pour les Diables Rouges, elle ne s'est pas concrétisée. De même, malgré sa présélection par l'ancien sélectionneur national Louis van Gaal pour la Coupe du monde au Qatar, Struijk n'a finalement pas été retenu dans l'équipe.

Toutefois, des nuances doivent être apportées concernant les informations sur Struijk, selon Het Laatste Nieuws. En effet, le Club a effectivement manifesté son intérêt envers le défenseur en contactant Leeds United. Cependant, après une première enquête, il s'est avéré que le club demandait un prix jugé "beaucoup trop cher". Pour le moment, ce dossier est donc mis en attente, bien que la possibilité d'une future négociation reste ouverte. Si cela se produit, il semblerait que Leeds doive revoir à la baisse le montant exigé.