Le RWDM n'aura pas fait le poids contre Genk : "On avait besoin de ce déclic"

Le RWDM, pour son retour dans l'élite, n'est pas parvenu à tenir tête au Racing Genk ce samedi soir (0-4).

Pour sa première titularisation avec le RWDM, en D1A, le jeune Niklo Dailly (21 ans) aurait rêvé de débuts meilleurs.

"Je suis heureux de jouer pour mon club de cœur. Les derniers mois n'ont pas été faciles. Je suis ici pour le club. On va tous essayer d'atteindre nos objectifs", a déclaré le fils de l'ancien président, Thierry Dailly.

"J'étais très content de faire mon retour en D1A, deux ans après ma blessure. C'était un peu des hauts et des bas. Je ne suis pas content avec le résultat final."

Le jeune joueur sait que le RWDM a encore beaucoup de travail avant de s'acclimater à la Division 1. "On doit progresser. D'un point de vue personnel, je me suis trouvé moyen. Je sais que je dois faire plus. Je vais m'entraîner deux fois plus."

Il faut dire que le club a été secoué par un changement inattendu de coach. "Cette semaine a été un peu difficile pour tout le monde. Maintenant, on a pu avoir ce déclic."