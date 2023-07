Défaite logique d'un Standard apathique

Le Standard a connu une première difficile dans ce championnat version 2023-2024. Les Liégeois ont souffert sur la pelouse du Stayen, et les Liégeois se sont incliné dans les dernières secondes.

La préparation du Standard version Carl Hoefkens n'a pas été un long fleuve tranquille. Les Rouches ont aligné les hauts et les bas, mais ce dimanche, c'est tout un peuple qui attendait de retrouver ses ouailles pour le lever de rideau de la saison, sur la pelouse de STVV.

Pour ce duel, l'ancien coach du Club de Bruges avait décidé d'aligner trois nouvelles recrues : O'Neil, Kawabe et Price, et cela en plus du retour de Vanheusden. En face, difficile de savoir à quoi s'attendre puisque Hollerbach et son bloc défensif ont quitté le club, laissant la place à l'ancien international allemand Thorsten Fink.

Mais ce dernier peut être rassuré : son équipe domine la première période, non seulement dans la possession du ballon, mais aussi lors du décompte des occasions. Koita se paie même le luxe de se présenter seul face à Bodart, mais c'est le gardien liégeois qui a le dernier mot. Koita est un peu l'homme de cette première période d'ailleurs, puisqu'il est absolument seul, ou alors en un contre un face à Fossey. Sur l'un de ses débordements, il est poussé au sol des deux mains par Fossey, mais l'arbitre ne bronche pas. En face, Schmidt ne doit se détendre que pour se coucher sur une frappe bien molle d'Ohio, peu à son affaire lors de ce premier acte.

Après la pause, le Standard met la seconde. Bon, pas assez pour avoir des occasions, mais juste ce qu'il faut pour ne plus en concéder et resserrer les boulots derrière. L'intensité monte d'un cran dans les duels, cela veut aussi dire que les Liégeois sont enfin dans leur match. À l'heure de jeu, Carl Hoefkens change ses plans, et fait monter Dragus et Mundle pour tenter de secouer le cocotier offensif.

Mais les changements ont déséquilibré l'équipe liégeoise. Du coup, ce sont les Limbourgeois qui semblent mieux terminer la rencontre. Price sauve sur la ligne une tête de Koita, avant que Fossey ne joue les pompiers de service sur un centre de Ananou. Puis dans les dernières secondes, c'est le coup de massue sur la tête des Liégeois. Koita offre au Stayen une frappe pied gauche qui s'en va tromper Bodart (87', 1-0).

Le Standard essaie bien de revenir à l'énergie, cependant les Limbourgeois sont en mission et ne veulent pas laisser passer cette première victoire de la saison. Pour les Liégeois, la remise en question est de rigueur, car le calendrier ne leur laissera aucun répit. Dès ce vendredi, l'Union Saint-Gilloise se présentera à Sclessin, et ce ne sera pas une partie de plaisir.