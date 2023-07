Carl Hoefkens n'a pas fait le moindre cadeau à l'un de ses joueurs

Ce dimanche, le Standard s'est incliné sur la pelouse du Stayen et a donc commencé la saison de la plus mauvaise des façons. Lors de cette rencontre, Carl Hoefkens a choisi de faire monter Dragus.

Et pourtant, le sympathique Denis est annoncé sur le départ depuis quelques jours. Coventry City est sur les rangs pour tenter d'atirer le Roumain. Dans cette période trouble, il a reçu du temps de jeu, et pas quelques minutes puisqu'il est monté à l'heure de jeu, bien avant Renaud Emond par exemple.

Est-ce qu'il faut y voir un signal de la part du coach des Liégeois ? Ce dernier a répondu en conférence de presse. "Denis Dragus a montré ses qualités lors de la préparation, mais aussi lors du match contre le Hertha Berlin, où il était bien monté."

On se doute tout de même qu'en plein match, alors qu'il est concentré sur son équipe, le coach du standard n'a pas pensé à l'avenir de Dagus et s'il l'a fait monter, ce n'est pas pour l'empêcher de partir, mais pour tenter de remporter ce match au Stayen. Pour le moment, le Standard a bien besoin de toutes ses forces vives pour prendre des points et faire mieux que le 4 sur 15 du début de saison dernière.