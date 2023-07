"Pas de penaltys low-cost" : l'arbitrage de ce week-end désavoué par le Département des Arbitres !

Beaucoup de gens attendaient la review hebdomadaire de Frank De Bleeckere, chef des arbitres belges, après les décisions polémiques de ce week-end. L'homme ne s'est pas défilé.

Messieurs Nathan Verboomen et Bart Put ont les oreilles qui sifflent depuis ce week-end. Le premier a été très critiqué après qu'il ait exclu Nikola Stulic et désigné le point de penalty en faveur d'OHL, à Charleroi ; le second a accordé un penalty très léger à son tour au Club de Bruges après que Thiago ait été retenu dans le rectangle malinois.

Et ils ne pourront pas compter sur le soutien de Frank De Bleeckere. Le patron de l'arbitrage a donné son avis sur ces deux phases dans l'émission "Under Review", qui révisera chaque lundi les décisions polémiques du week-end.

#UnderReview | Frank De Bleeckere comprend les discussions sur les penalties sifflés lors de #CHAOHL et #CLUKVM. 👀💢



Retrouvez toutes les analyses de la 1ère journée ici : https://t.co/iTpBnYAuDz ! 👈 pic.twitter.com/v3w4wUWTnE — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) July 31, 2023

"Je voudrais préciser que lors du stage d'été, le directeur technique Bertrand Layec a envoyé un message clair : nous ne voulons pas que soient sifflés des penaltys "low cost", trop légers", explique De Bleeckere. C'était le cas à Charleroi et Bruges, estime-t-il.

"Quand on regarde ces deux phases, le Referee Department estime qu'il s'agit de penaltys low-cost et aurait préféré qu'aucun ne soit sifflé, ni à Charleroi ni à Bruges". Une belle honnêteté.