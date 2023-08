Enfin l'attaquant tant attendu au Standard ?

A la recherche d'un nouvel attaquant de pointe, le Standard aurait jeté son dévolu sur Juan José Perea. L'attaquant colombien cherche à rebondir après un passage manqué à Stuttgart.

Une chose était claire dès la préparation et s'est confirmée lors du déplacement à Saint-Trond : le Standard a besoin d'un nouvel attaquant de pointe pour concurrencer, voire épauler Noah Ohio.

Si plusieurs pistes ont été suivies depuis le début de l'été, aucune n'a débouché sur un transfert et les supporters s'impatientent, ne voyant pas de nouveau buteur renforcer l'effectif.

Fergal Harkin continue de travailler pour amener ce nouvel avant-centre à Sclessin et s'est penché sur la piste de Juan José Perea. Arrivé à Stuttgart il y a un an en provenance de la Grèce et du PAS Giannina, l'attaquant colombien (23 ans) n'a jamais réussi à s'imposer et cherche à rebondir.

Passé par le centre de formation de Porto, l'attaquant (1.80m) avait été acheté 2.4M€ par la formation allemande, pour laquelle il n'a inscrit qu'un but en 16 rencontres. Autorisé à quitter Stuttgart, Juan José Perea devrait discuter avec le Standard dans les prochains jours.