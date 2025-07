Changement de plan pour Malick Fofana : voici vers quelle destination se dirige le Diable Rouge

Malick Fofana devrait bel et bien quitter l'Olympique Lyonnais. Le Diable Rouge se dirige vers l'Angleterre, et le fameux Fabrizio Romano annonce que des négociations sont en cours.

Voilà plusieurs semaines qu'un départ de Malick Fofana (20 ans) de l'Olympique Lyonnais est évoqué, et que le principal candidat acquéreur pour le jeune Diable Rouge est supposé être Liverpool. Mais Fabrizio Romano, le fameux "gourou" du mercato, a d'autres informations.

Fofana se dirigerait bel et bien vers Liverpool - la ville, mais pas le club. Selon Romano, c'est en effet Everton qui serait en négociations avancées avec l'OL pour son ailier. Une offre officielle aurait été soumise à la direction lyonnaise, et Everton serait également en contact avec l'entourage du joueur.

Si un accord est trouvé entre Malick Fofana et Everton, on se rapprocherait donc bel et bien d'un transfert. L'OL, de son côté, a grand besoin de liquidités et Fofana, estimé à 30 millions d'euros par Transfermarkt, est l'une de ses principales valeurs marchandes.

Liverpool tenait la corde en début de mercato, les Reds souhaitant encore renforcer leur ligne offensive après avoir déjà fait sauter la banque pour plusieurs joueurs. Mais ce sont justement ces dépenses qui ont fait temporiser le club, et le grand rival Everton en aurait donc profité.

Pour Malick Fofana, les Toffees auraient un grand atout : il y arriverait dans un rôle de titulaire potentiel, là où la concurrence aurait été particulièrement rude à Liverpool. À un an de la Coupe du Monde, c'est un critère que le joueur prend certainement en compte.