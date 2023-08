Défaite sans conséquences de Bruges, démonstration de Gand : ça passe pour les clubs belges en Conference League

Bruges n'a pas brillé au Danemark, mais avait fait le plus dur. La Gantoise, de son côté, a fait le plein de confiance et de goals.

Après le ridicule absolu du Racing Genk, éliminé par un adversaire plus faible et réduit à 10 pendant 115 minutes, on craignait presque le pire pour nos clubs belges engagés en Conference League ce jeudi. Pourtant, il fallait raison garder : Bruges comme La Gantoise avaient déjà fait la différence à l'aller (3-0 et 5-1).

Heureusement pour le Club de Bruges, cela dit. Les hommes de Ronny Deila se sont en effet inclinés (1-0) sur la pelouse d'Aarhus, mais passent (3-1 agg.). Le scénario catastrophe paraissait lancé quand Bejimo ouvrait le score dès la 3e minute ; heureusement, les Blauw & Zwart tiendront bon sans se faire peur, car un second but aurait pu rendre la fin de match très compliquée.

© photonews

La Gantoise, par contre, n'a pas tremblé et pas fait dans la dentelle. En ayant gagné 5-1 à l'aller, le doute n'était plus permis, mais les Buffalos ont tout de même respecté leur adversaire en jouant le coup à fond. À la pause, cependant, le score n'était que de 0-1 (Hjulsager, 30e).

Monté au jeu pour le buteur, Hugo Cuypers va s'offrir un doublé en seconde période (62e, 89e) tandis que Tarik Tissoudali, passeur sur l'ouverture du score, marquera également son petit but. Pieter Gerkens faisait 1-4 à la 72e. Une victoire sérieuse, qui fera certainement plaisir à Hein Vanhaezebrouck malgré les deux buts encaissés (2-5 score final).