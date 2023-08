Il avait quitté le Standard pour OHL : condamné à de la prison avec sursis, son contrat a été rompu

OHL a décidé de rompre le contrat du jeune Thomas Mukendi, arrivé récemment du Standard. En cause, sa condamnation dans une affaire de moeurs.

La carrière de Thomas Mukendi (17 ans) prend un tour bien sombre. Le jeune talent de l'Académie du Standard avait opté pour OHL en juillet dernier, arrivant en provenance du SL 16 où il aurait pu évoluer la saison prochaine en Challenger Pro League.

Mais suite à ses vacances à Malte, Mukendi s'est retrouvé impliqué dans une sordide affaire de moeurs. Le jeune joueur a en effet été accusé dans le cadre d'une affaire de viol et de non-assistance à personne en danger ; Thomas Mukendi a été exonéré des accusations de viol et de moeurs, mais a tout de même été condamné à un an de prison avec sursis.

Un jugement rapide, et la décision d'OHL l'a été tout autant : Mukendi a vu son contrat être résilié par le club louvaniste. À 17 ans, Thomas Mukendi est donc libre de tout contrat. Et espérera laisser derrière lui cette histoire pour trouver rapidement un club lui laissant une seconde chance...