Zinckernagel a fait ses débuts : "Je me sens déjà comme chez moi"

Philip Zinckernagel a signé au Club de Bruges cet été, et a fait ses débuts ce jeudi contre les Islandais d'Akureyri. Il s'est ensuite exprimé sur sa venue, qui a fait tiquer les supporters liégeois.

Après Ronny Deila, Philip Zinckernagel a à son tour rejoint le Club de Bruges, et ça n'a pas plus aux supporters du Standard. Le Danois a cette fois été transféré de l'Olympiakos, après son prêt en bord de Meuse la saison passée. "J'aurais pu rejoindre un autre championnat, mais quand Bruges vous appelle, vous ne dites pas non", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws après la victoire du Club contre Akureyri ce jeudi (5-1).

Philip Zinckernagel a notamment suscité des réactions de ses anciens équipiers Aron Donnum et Noah Ohio sur les réseaux sociaux. "C'était plutôt pour rire", assure l'ailier brugeois. "Je sais que pour certains, c'est un transfert un peu sensible, mais on ne dit pas non à Bruges". Le Club était sur les rangs depuis des mois, révèle Zinckernagel.

"L'intérêt initiale date d'il y a quelques mois, puis tout s'est accéléré quand j'ai été en stage avec l'Olympiakos. Ce n'était que ma deuxième demi-heure de jeu cette saison, j'ai encore besoin de temps", reconnaît le Danois. "Mais après une semaine d'entraînement, je me sentais déjà à la maison ici".