L'Union Saint-Gilloise ne fait qu'une bouchée d'OHL et confirme son début de saison sans faute

L'Union Saint-Gilloise a dominé OHL de la tête et des épaules ce samedi, et continue son sans-faute en ce début de saison. À Louvain, la crise couve déjà.

L'Union Saint-Gilloise a respecté ce qui est désormais son rang face à un OHL décidément bien mal en point en ce début de saison (5-1). Les hommes d'Alexander Blessin continuent leur sans-faute avec une troisième victoire consécutive, qui s'était déjà dessinée en première période grâce à de beaux buts, à défaut de voir un beau match.

Malgré un nouveau départ qu'on aurait pu croire plutôt handicapant, Senne Lynen ayant rejoint le Werder Brême, l'USG a pris l'ascendant sur OHL, mais a eu plus de mal que d'habitude à installer son pressing très haut. Il manque également encore et toujours d'un point d'ancrage devant, Dennis Eckert étant un peu partout sauf dans le rectangle. C'est lui qui décale Vanhoutte pour la première occasion, que repousse Cojocaru (12e).

C'est finalement du remplaçant de Nieuwkoop, autre gros départ, que vient la solution : Casper Terho, très actif sur son flanc, allume une frappe sèche qui surprend le portier louvaniste (21e, 1-0). Le duo Lazare-Terho fait danser OHL, l'Ivoirien étant laissé particulièrement libre. Mais l'homme en forme de ce début de saison, c'est Cameron Puertas, qui fait le break avec la complicité d'un Cojocaru un peu lent à la détente (35e).

OHL n'aura pu compter que sur un homme pour tenter de faire bouger les choses : Jon Dagur Thorsteinsson. L'Islandais inscrit le but de l'espoir d'une frappe limpide, décalé sur coup-franc à l'entrée du rectangle (39e, 2-1). Des espoirs qui vont s'écrouler en seconde période : OHL se saborde en provoquant deux penaltys incontestables, transformés par Dennis Eckert (65e, 74e, 4-1). Le suspens est tué, et l'addition sera même encore plus salée... quand un troisième penalty est sifflé au bout du temps additionnel, et transformé par Gustaff Nilsson (90e+7, 5-1).

Sans renforts, la saison sera longue pour Louvain. Pour l'Union par contre, les semaines se suivent et se ressemblent autant que les saisons : peu importe qui part, les victoires s'enchaînent et le collectif dégage une belle impression de sérénité...