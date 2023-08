Alexander Blessin promet tout de même des renforts après le début de saison parfait de l'Union !

Deux départs... et personne n'a vu la différence. Alexander Blessin s'en réjouissait, mais prévenait également que des renforts allaient arriver.

La large victoire de l'Union Saint-Gilloise face à OHL a permis à la direction et à Alexander Blessin de souffler : l'entraîneur n'était pas forcément des plus serein au moment d'aborder cette rencontre, vu les circonstances. "Ca n'était pas facile de préparer ce match avec deux départs majeurs en semaine (ceux de Nieuwkoop et Lynen, nda). La victoire 5-1 peut donner l'impression que c'était facile, mais la vérité est que les 20 premières minutes, nous n'étions pas bien en place", assure l'entraîneur unioniste.

"Nous n'avons pas encore toutes les solutions. J'étais persuadé que mes joueurs allaient faire le job et être à la hauteur, et ce 9/9 fait du bien. Mais il y a encore des choses à travailler", continue Blessin, qui reste donc les pieds bien sur terre. "La direction a été claire, nous en avons parlé dès le début : il pouvait y avoir des départs, et c'est ce qui se passe. La question est toujours : quelles solutions seront amenées".

Sur ce plan, Alexander Blessin a entièrement confiance en sa direction. "Chris (O'Loughlin), Philippe (Bormans) et Alex (Muzio) font un travail fantastique. Un nouveau départ est toujours un choc sur le coup, mais la direction fait un énorme travail pour trouver des joueurs qui ont faim et peuvent amener beaucoup", se réjouit-il. "Et du côté du groupe, la meilleure chose est toujours quand les jeunes passent un palier et répondent sur le terrain. Des jeunes peuvent faire des erreurs, il y a des hauts et des bas mais le plus important est la façon dont ils y réagissent".

L'Allemand fait toutefois une promesse à ses supporters : il y aura encore du renfort à l'Union Saint-Gilloise. "Je suis convaincu que dans les jours à venir, des profils qui correspondent à nos attentes seront trouvés et que nous aurons de bonnes nouvelles pour vous", déclare-t-il. De quoi avoir le sourire alors que la saison débute déjà très bien.