L'avenir d'Aster Vranckx s'assombrit

Le PSV est optimiste quant à l'arrivée de Jerdy Schouten. Les Brabançons espèrent faire venir le milieu de 26 ans dès ce week-end, écrit le Eindhovens Dagblad. Il aura ainsi la préférence sur Aster Vranckx, qui figurait également sur la liste.

Il faudra ensuite attendre un certain temps avant de voir Schouten sur le terrain à Eindhoven. Le PSV devra notamment s'occuper des formalités administratives et organiser une visite médicale pour l'ancien international. Le PSV peut néanmoins garder espoir. Les négociations avec Bologne sont en cours et semblent se diriger vers un accord. Un transfert de Schouten au PSV est "proche", selon l'ED.

Le journal régional écrivait déjà samedi matin que le PSV veut payer environ 12 millions d'euros, plus des bonus. C'est nettement moins que l'AC Milan, qui a proposé 20 millions d'euros à Bologne. Cependant, le milieu de terrain néerlandais lui-même a les yeux rivés sur le PSV, où il espère se faire remarquer par les Oranjes avant le Championnat d'Europe de l'année prochaine.