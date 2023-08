Le grand respect entre Gaëtan Englebert et Timmy Simons, coéquipiers à 200 reprises et adversaires en D1B

Ensemble pendant cinq saisons sous les couleurs du Club de Bruges, Gaëtan Englebert et Timmy Simons se retrouvaient ce samedi soir, pour la rencontre entre le RFC Liège et Dender.

Ce samedi soir, le RFC Liège a été cruellement défait par Dender dans le cadre de la première journée de Challenger Pro League (0-1). L'occasion pour le matricule 4 de retrouver le monde professionnel, mais aussi pour Gaëtan Englebert de retrouver l'un de ses coéquipiers les plus fidèles - le troisième avec lequel il a le plus souvent évolué dans sa carrière, après Philippe Clément et Gert Verheyen - Timmy Simons.

Après la rencontre, beaucoup de respect entre les deux hommes, l'entraîneur de Dender reconnaissant d'ailleurs qu'un partage aurait été logique pour les deux équipes. "Ce n'est pas évident de venir ici, à Liège. Ils étaient présents et un match nul aurait été correct. On a été bons dans les duels, mais Liège aussi. Dans ce genre de matchs, les résultats se jouent sur des détails et ça a tourné en notre faveur."

Un avis que ne contrarie pas Gaëtan Englebert, bien que l'entraîneur liégeois n'ait pas totalement apprécié la première période de ses joueurs. "On a manqué d'un petit peu de qualité en première mi-temps. On pouvait comprendre que cette mi-temps était compliquée dans le jeu au vu de l'événement. C'est le haut niveau et on sait qu'on ne va pas pouvoir développer notre jeu comme on l'entend toute la saison. Dender sait quand calmer le jeu et quand l'accélérer, c'est probablement ce qui nous a manqué ce soir. C'est normal et je suis satisfait de la prestation collective de l'équipe au niveau physique et de l'engagement."

L'engagement, un paramètre important de cette rencontre qu'a aussi souligné Timmy Simons. "Notre engagement et notre intensité étaient très bonnes. Normalement, après un premier match comme ça, il y a des crampes pour les deux équipes. Ce fut juste le cas pour les cinq dernières minutes, je suis très heureux de cela" a conclu l'entraîneur de Dender.