Le nombre immense de matchs que va rater Kevin De Bruyne à cause de sa blessure

C'est une immense mauvaise nouvelle en ce début de saison. Kevin De Bruyne a rechuté contre Burnley lors de la première journée de Premier League.

Le joueur de Manchester City, qui doit se faire opérer des ischios, va connaître une très longue absence : il ne sera de retour, au minimum, qu'au mois de janvier 2024. Si son Euro 2024 ne sera pas en danger grâce à cette opération très tôt dans la saison, le champion d'Europe va manquer un très gros paquet de matchs.

Selon les calculs de City Xtra, De Bruyne va rater... 32 matchs avec les Skyblues. Parmi ceux-ci, toutes les poules de Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, cinq tours de coupes domestiques si City passe tous les tours et... près de 20 matchs de championnat d'Angleterre.

En outre, Kevin De Bruyne ne participera pas aux cinq derniers matchs de la campagne qualificative pour l'Euro 2024 avec les Diables, ainsi qu'au match amical contre la Serbie prévu mi-novembre. Au total, ce sont donc près de 40 matchs (38, bien que ce chiffre variera probablement) que De Bruyne va louper cette saison.

