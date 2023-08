Une claque qui va "garder l'Union Saint-Gilloise les pieds sur terre"

L'Union a concédé sa première défaite de la saison sur le terrain de Malines. Une claque 4-0 pas forcément de bonne augure avant le barrage d'Europa League.

Les têtes étaient basses dans les rangs unionistes au moment de quitter la pelouse de Malines après avoir concédé une défaite 4-0. A l'interview, Alexander Blessin confirmait que son équipe n'avait pas fait le match qu'il attendait : "Dès la première minute, j'ai remarqué que nous n'étions pas vraiment dans le match en première mi-temps. Nous avons perdu des duels et la mentalité n'était pas bonne" déclare-t-il au micro d'Eleven.

L'entraineur tient peut-être un début d'explication quant à ce score lourd : " Le langage corporel de mes joueurs n'était pas non plus au top aujourd'hui. Nous devons nous pencher sur ce point. Peut-être que nous nous sommes entraînés trop dur et que mes joueurs sont un peu fatigués".

Même son de cloche du côté de Cameron Puertas : "En venant ici on savait que ce serait compliqué mais on n'espérait pas repartir avec une telle défaite. On ne peut pas être performant à chaque fois. Cette défaite va nous faire garder les pieds sur terre" explique-t-il, dans des propos relayés par la RTBF. Il s'agira d'afficher un autre visage jeudi, à l'occasion du barrage d'Europa League face aux Suisses de Lugano.