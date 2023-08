Ronny Deila salue la performance de deux joueurs

Le Club a de nouveau frappé et fait une nouvelle victime. Cette fois, il s'agissait du promu le RWDM.

Bruges poursuit son début de saison costaud et confirme sa forme du moment, après un nouveau match riche en buts.

Le Club a fait le show au Jan Breydel et passé 7 buts au promu, le RWDM. Ce retentissant 7-1 a également permis au Club de prendre la tête de la Jupiler Pro League aux côtés de La Gantoise.

"Collectivement, je suis peut-être le plus satisfait des ailiers qui ont marqué", a déclaré Ronny Deila sur le site du Club.

"J'avais demandé à ce qu'ils soient plus nombreux à entrer dans la surface pour créer un danger supplémentaire. Nusa a été présent là où il fallait et il a fini par marquer. De plus, il s'est procuré de nombreuses occasions, alors qu'il n'a fait que courir au milieu de terrain. Skov Olsen a également été incroyablement bon aujourd'hui et s'est souvent retrouvé dans des zones où nous voulions le voir. Il a toujours créé une menace avec son pied gauche", analyse le Norvégien.

Skov Olsen a terminé le match avec deux buts et une passe décisive, tandis que Nusa s'est particulièrement distingué et montré de belles choses à seulement 18 ans.