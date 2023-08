Un nouveau prétendant entre dans la course pour Gift Orban !

L'attaquant nigérian de La Gantoise, Emmanuel Gift Orban, ne cesse d'alimenter les rumeurs de transfert.

Orban quittera-t-il La Gantoise ? Au vu des prestations actuelles du joueur et l'intérêt considérable autour de lui, cela semble de plus en plus évident.

La question sera aussi de savoir où le Nigérian atterrira. Tottenham est sur le coup depuis plusieurs semaines, mais La Gantoise demande une somme folle : 30 millions d'euros.

Football Insider révèle ce lundi qu'un autre club de Premier League voudrait recruter Orban : Fulham, qui verrait en Orban le remplaçant d'Aleksandar Mitrovic - parti en Arabie Saoudite, à Al-Hilal.