Timothy Castagne enfin proche d'une issue à Leicester City ?

La descente de Leicester City a mis plusieurs Diables Rouges dans l'embarras. Alors que Youri Tielemans a rapidement quitté les Foxes, libre de tout contrat, les trois autres Belges de Leicester cherchent une solution.

Concernant Wout Faes, cela semble clair : à peine arrivé l'été dernier et loin d'être bon marché malgré la descente, le défenseur central a repris la saison en Championship et devrait rester à Leicester City cette saison. Reste à voir ce que cela signifie pour son statut en sélection.

Mais Dennis Praet et Timothy Castagne, les deux autres "Belgian Foxes", cherchent quant à eux toujours une porte de sortie. Et Castagne pourrait bien l'avoir trouvée, après avoir été cité cet été dans différents clubs (comme la Juventus et le Stade Rennais).

Selon Sky Sports, c'est Fulham qui offrirait une porte de sortie à Timothy Castagne. Le Luxembourgeois est sur le départ quoi qu'il en soit, et la perspective de rester en Premier League où il compte 91 matchs (5 buts, 6 assists) pour Leicester City ne serait pas pour lui déplaire, naturellement.