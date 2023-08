Un peu de beurre inespéré dans les épinards du Standard !

Le Standard va recevoir une petite manne financière inespérée en cette fin de mercato. La justice a tranché : Saint-Trond doit verser 400.000 euros aux Rouches.

Dans le dossier du transfert de Lucas Pirard de STVV à Waasland-Beveren en 2020, le club de Saint-Trond a été condamné à verser des réparations au Standard de Liège à hauteur de 400.000 euros, nous apprend Le Soir ce jeudi.

En cause, une clause dans le contrat de Pirard (qui avait signé à STVV depuis le Standard), et qui forçait les Canaris à verser 50% du montant de la vente du gardien de but. Clause non-respectée à l'époque par Saint-Trond.

Si STVV a désormais 3 mois pour faire appel, le montant de 400.000 euros devra être immédiatement versé au Standard, ce qui pourrait libérer un peu de budget en cette fin de mercato qui s'annonce cruciale pour renforcer le groupe.