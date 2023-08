Double bonne nouvelle pour le KVK avant le Standard

S'il sera privé de plusieurs éléments pour le choc de bas de classement contre le Standard, Edward Still pourra aussi compter sur un nouveau venu et un revenant.

Le KV Courtrai est dans une situation très compliquée dans le bas de tableau et Edward Still n'a pas caché qu'il était "urgent de gagner" pour son équipe, vendredi en conférence de presse.

Dès samedi soir, contre le Standard, qui vit également un début de saison très compliqué? C'est évidemment l'objectif du coach courtraisien. Mais il devra faire sans plusieurs éléments: Ambrose, Challouk et Henen sont toujours blessés et Avenatti, exclu le week-end dernier contre Eupen, est suspendu.

Avec Radovanovic et Ojo

Mais il y a tout de même deux bonnes nouvelles dans le camp courtraisien, avant ce match très important. La première concerne Aleksandar Radovanovic, qui avait dû renoncer à la réception d'Eupen, dimanche dernier, en raison d'une blessure aux abdos, et qui sera disponible samedi soir.

Et la seconde bonne nouvelle concerne Sheyi Ojo, qui est arrivé la semaine dernière en provenance de Cardiff et qui pourra, lui aussi, jouer contre le Standard. Ses documents administratifs sont en ordre et "il est en top condition", selon Edward Still.