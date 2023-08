La vente de Doku rapporte gros à Anderlecht : "C'est la preuve d'un club bien géré"

Jérémy Doku va rapporter environ 7,8 millions d'euros au RSC Anderlecht en signant à Manchester City. Une gestion intelligente, estime Brian Riemer.

Brian Riemer n'a pas connu Jérémy Doku, mais il sait une chose : si à l'avenir, une pépite de Neerpede explose, le RSCA ne pourra pas la retenir. "Il n'y a que 2 clubs au monde, maximum, qui peuvent se permettre de ne pas vendre. On le voit bien, ailleurs, tout le monde est à vendre pour le bon montant", concède-t-il en conférence de presse avec lucidité.

Le principal est que ces talents partent au bon moment et pour une somme qui permet à Anderlecht de se retourner et d'être viable. "Avec Jesper Fredberg, nous avons un dirigeant de cette trempe ; son job est de sécuriser le futur du club", pointe Riemer. "On l'a vu récemment avec les ventes impressionnantes de Verbruggen, de Duranville, qui ont amené beaucoup d'argent. C'est le job du CEO d'un club, que ces deals nous rapportent un maximum".

© photonews

Parfois, cela implique aussi d'inclure une clause à la revente, comme celle qui va permettre à Anderlecht de toucher environ 7,8 millions d'euros sur le transfert de Jérémy Doku de Rennes à Manchester City. "Pour un club comme nous, c'est énorme. Nous voulons former de bons joueurs mais nous savons aussi que quand ils atteignent un certain niveau, nous devons les vendre, et le bénéfice que nous en tirons est parfois direct, parfois à terme comme avec Doku".

"Selon moi, c'est une très bonne gestion. L'autre part d'un club sain est de savoir gérer cela", conclut Brian Riemer. "On ne peut que féliciter le travail fait chez les jeunes, du staff aux coachs mentaux, car c'est aussi ce qui permet à un club de grandir".