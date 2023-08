Et si c'était lui, la prochaine surprise de Domenico Tedesco ?

Le milieu de terrain des Rangers pourrait profiter de la méforme des autres milieux de terrain pour grappiller une place dans la prochaine sélection de Domenico Tedesco.

Ce vendredi, Domenico Tedesco dévoilera sa nouvelle sélection pour les matchs de qualification du mois de septembre contre l'Estonie et l'Azerbaïdjan.

Depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur, le noyau des Diables s'est grandement rajeuni et est composé de beaucoup de nouvelles têtes, notamment au cœur du jeu. Des joueurs qui, pour la plupart, viennent de changer de club et ne sont pas encore au top de leur forme. Sans compter, évidemment, la blessure de Kevin De Bruyne.

Lavia n'est pas prêt physiquement, Tielemans cire la banquette

Tout le monde ou presque avait vu la bonne idée. Youri Tielemans à Aston Villa, sous Unai Emery, pour retrouver la Premier League en quittant Leicester et pour améliorer son sens tactique aux côtés d'un entraîneur de renom. Mais rien ne se passe comme prévu. Youri n'a pas été titularisé et ne compte que 75 minutes en trois matchs. Pas rassurant.

© photonews

Blessé lors du début de saison, Leander Dendoncker n'a pas encore joué avec les Villains. Le milieu défensif a fait son retour à l'entraînement ce lundi et sera vraisemblablement rétabli dans deux semaines. Mais dans quelle forme, avec quel rythme ?

De son côté, Roméo Lavia a été au cœur de toutes les attentions cet été. Son transfert avorté à Liverpool, puis officiel à Chelsea ne lui a pas permis de se préparer comme les autres à cette nouvelle saison. Il n'est pas encore prêt à jouer son premier match avec Chelsea, a encore besoin de temps et ne sera peut-être pas au meilleur de sa forme lors de la trêve.

Seul Amadou Onana semble incontournable

Dans le onze lors des deux premiers matchs, Orel Mangala ne figurait pas sur la feuille pour affronter Manchester United, ce week-end. Le joueur de 25 ans a reçu un coup au genou à l'entraînement et a été écarté. Il sera étudié cette semaine s'il peut participer aux deux derniers matchs de Nottingham avant la trêve.

Le seul qui semble bien en forme, c'est Amadou Onana. Le jeune joueur n'a pas encore quitté la pelouse depuis le début de la saison et demeure l'un des meilleurs éléments d'Everton, qui montre déjà ses grandes difficultés cette saison. Onana sera là et en forme, c'est peut-être le seul.

Le seul, sauf si l'on considère que Charles De Ketelaere peut évoluer dans une position semblable. L'ancien de Bruges semble complètement changé depuis son arrivée à l'Atalanta. Un premier but, deux bonnes montées au jeu et une trêve qui peut lui donner encore plus de confiance avant de définitivement lancer sa saison à Bergame.

La question se pose donc. Qui pour remplacer les absents et suppléer les joueurs en manque de rythme ? Les supporters d'Anderlecht vous répondront probablement Theo Leoni, excellent depuis le début de la saison. Cependant, le joueur de 23 ans compte moins de 500 minutes dans sa carrière avec les A d'Anderlecht. Bien trop tôt pour revendiquer une place en équipe nationale.

Aster Vranckx n'ayant toujours pas trouvé de nouveau club et de temps de jeu, la solution la plus logique semble être Nicolas Raskin. Indiscutable avec les Rangers, tant dans le championnat d'Écosse qu'en tours préliminaires de Ligue des Champions, le milieu central de 22 ans a du rythme et est en bonne forme. Loin d'être le pire lors de l'Euro U21, l'ancien du Standard pourrait profiter des absences pour fêter sa première sélection avec les A.