Un ancien de Pro League endosse la casquette d'entraîneur pour remplacer Gil Swerts, nouveau coach des Diablotins

Hier, il a été annoncé que Gil Swerts est le nouvel entraîneur des Diablotins U21. Une surprise, puisque son nom n'avait jamais été évoqué dans les discussions. Son remplaçant à l'Antwerp n'est autre qu'un certain Faris Haroun.

Faris Haroun est le nouvel entraîneur des U23 de l'Antwerp, en Nationale 1. Le milieu de terrain a raccroché les crampons en fin de saison et devait jouer un rôle d'adjoint dans l'encadrement de l'équipe U18 du Great Old.

Le voilà donc qui se voit offrir davantage de responsabilités. Faris Haroun sera assisté par Maxime Biset, qui a aussi porté les couleurs du Great Old.

Pour Gil Swerts, rejoindre l'Union Belge est une surprise complète. "Je ne l'avais vraiment pas vu venir. J'étais en train de préparer la nouvelle saison avec les Young Reds quand j'ai reçu un coup de téléphone. On m'a demandé jeudi si je voulais venir à Tubize pour une réunion."

"Je ne savais pas pourquoi, mais je m'y suis rendu vendredi après-midi. Une conversation positive a suivi et on m'a proposé le poste" a-t-il déclaré au micro de Gazet van Antwerpen.